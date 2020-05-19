На Сахалине мэра уличили в браконьерстве

На Сахалине охотоведы уличили мэра Охи Сергея Гусева в браконьерстве. Чиновник с друзьями отстреливал уток и гусей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инспекторы остановили лодку с охотниками в Охинском городском округе, в районе залива Байкал. «В результате осмотра обнаружено 12 гусей и 45 уток, из них 19 самок», – рассказал РИА «Сахалин-Курилы» в департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира министерства экологии.

Мэр показал свои трофеи и признался, что знает о запрете отстрела самок весной. Примечательно, что ранее чиновник уже привлекался к административной ответственности за похожее нарушение, его на год лишали права охотиться.

По факту незаконного отстрела самок уток и превышения суточной нормы добычи пернатой дичи возбуждены дела об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 18.05.20

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