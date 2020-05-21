Приезжающих на Сахалин обязали делать тест на коронавирус

Власти Сахалинской области ввели новые правила для приезжих. Так тем, у кого нет прописки в регионе, необходимо предоставить результаты тестирования на коронавирус.

«Для въезда на территорию островного региона будут необходимы результаты лабораторных исследований на Covid-19. Сдать анализ нужно не ранее чем за три дня до прибытия в Сахалинскую область», – говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Кроме того, жителям других регионов и иностранцам необходимо предъявить цифровые пропуска, которые можно получить, если вы работаете на Сахалине, или там проживают ваши родственники. Нововведения начнут действовать с 27 мая.

Тем временем, на острове начали снимать противоэпидемические ограничения. Так в Анивском и Ногликском районах возобновили работу непродовольственные объекты торговли. С 18 мая туристическому бизнесу разрешили организовывать экскурсии на открытом воздухе. Библиотеки возобновили выдачу книг, а музеи открылись для посещения ограниченными группами и без сопровождения гида.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 20.05.20

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