На Сахалине медиков лишили Covid-доплат из-за отсутствия специального образования

Прокуратура Сахалинской области выявила нарушения порядка «президентских» доплат сотрудникам ЦРБ города Долинска за работу с больными коронавирусной инфекцией.

По информации надзорного ведомства, 14 медработников не получили федеральные выплаты за апрель на сумму 415 тыс. рублей из-за отсутствия у них специального образования. При этом медики были допущены к работе с больными Covid-19 и контактировали с лицами из группы риска.

В связи с этим Долинский городской прокурор внес представление об устранении нарушений трудовых прав сотрудников больницы.

Прокуратура взяла на контроль «фактическое устранение нарушений прав работников медицинского учреждения, отмечается в сообщении.

На сегодняшний день в регионе выявлено 67 случаев заражения коронавирусом. 36 пациентов к настоящему времени выписаны из больниц, 31 продолжают лечение, сообщил глава Сахалина Валерий Лимаренко.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить до 15 мая выплату стимулирующей федеральной доплаты в размере 25-80 тыс. рублей за апрель медикам за работу с коронавирусными больными. Однако в полном объеме это выполнено не было. Часть медперсонала не получила ни копейки, другие жаловались, что получили мизерные суммы из-за несправедливой системы расчета выплат – им насчитали выплату за конкретное время работы с ковидными пациентами, а не за сам факт работы.

Глава государства назвал бюракратической канителью работу чиновников по выплатам врачам: «Считать там что-то начали, часы какие-то, я что, поручал часы считать, что ли? Нет». После этого кабмин убрал из постановления о выплатах упоминание об отработанном времени.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

Южно-Сахалинск. Другие новости 21.05.20

Названы даты ЕГЭ по всем предметам. / Путин отложил осенний призыв-2020 для выпускников школ. / В Госдуме нашли еще одну пострадавшую от антикоронавирусного карантина отрасль. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»