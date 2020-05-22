Первую в мире плавучую АЭС ввели в эксплуатацию на Чукотке

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» введена в промышленную эксплуатацию. Об этом сообщили в компании «Росэнергоатом».

«С сегодняшнего дня проект по сооружению плавучей атомной теплоэлектростанции в городе Певеке Чукотского автономного округа можно считать успешно завершенным. Теперь она полноправно стала 11-й промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России и самой северной в мире», – отметил генеральный директор концерна «Росэнергоатом» (входит в «Росатом») Андрей Петров.

По его словам, ПАТЭС не имеет аналогов во всем мире. Первое подключение электростанции состоялось в конце прошлого года. В общей сложности «Академик Ломоносов» подал в сеть 47,3 млн кВт*ч электроэнергии.

Срок службы плавучего энергоблока – 40 лет. Планируется, что ПАТЭС стент основным источником энергоснабжения Чукотки.

Анадырь, Зоя Осколкова

Анадырь. Другие новости 22.05.20

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