Контактный зоопарк, задолжавший за аренду, съехал и бросил животных

Во Владивостоке владельцы контактного зоопарка не смогли оплатить аренду и съехали. Через несколько дней в пустующих помещениях нашли брошенных животных.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, контактный зоопарк размещался на территории городского океанариума. За зиму владельцы накопили долг за аренду в размере 350 тысяч рублей. От предложений о рассрочке руководство фирмы отказалось.

«Во время обхода обнаружили в пустующем зоопарке нескольких животных. Они находились там без еды и питья, запах стоял ужасный, так как за животными никто не убирал долгое время», – сообщили в мэрии.

Два енота, два дикобраза, филин, ворон, белка, улитки-ахатины и два попугая были попросту брошены. В настоящее время всех животных осмотрели ветеринары. Из-за голода питомцы стали агрессивными, их реабилитацией занимаются сотрудники океанариума.

«Сегодня руководство океанариума готовит документы на расторжение договора аренды с бизнесменами, – добавили в пресс-службе. – Вместе с этим будет решаться и судьба брошенных питомцев».

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 25.05.20

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