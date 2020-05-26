На Чукотке упал военный вертолет, четыре человека погибли

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС. Четыре человека, находившиеся на борту, погибли.

Авария произошла в районе аэродрома «Угольные копи» рано утром. По данным экстренных служб, вертолет проводил контрольное вывешивание. На высоте 15 метров возникли неполадки, воздушное судно рухнуло на землю, передает РИА «Новости». После приземления вертолет загорелся.

Позже в Минобороны РФ подтвердили, что машина принадлежала военным. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Там уточнили, что все четыре члена экипажа, находившиеся на борту, погибли. Предварительной причиной аварии ведомство назвало техническую неисправность.

На месте катастрофы найдены «черные ящики» – прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, которые почти не пострадали. С ними работают специалисты.

Анадырь, Зоя Осколкова

Анадырь. Другие новости 25.05.20

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