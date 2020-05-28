Врач-педиатр с коронавирусом приняла сотню пациентов

В Амурской области у врача-педиатра обнаружили коронавирус. Женщина успела принять около ста пациентов, пока ждала результатов теста.

Медик работает в Тындинской районной больнице. Врач вела прием и ходила к больным домой, сообщила РИА «Новости» мэр Тынды Марина Михайлова. В настоящее время женщина находится на амбулаторном лечении.

Результатов на коронавирус приходится ждать три дня. При этом инфицированные граждане продолжают ходить на работу. «Мы второе место по области по числу зараженных занимаем», – отметила мэр.

Чтобы исправить ситуацию, в Тынде собираются открыть вторую лабораторию для тестирования на коронавирус.

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 28.05.20

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