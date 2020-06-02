Под Хабаровском медведица с медвежатами попали под поезд

В Хабаровском крае медведица и два ее медвежонка попали под колеса железнодорожного состава. Выжил только один детеныш. Его отправят на реабилитацию.

Инцидент произошел в пригороде Хабаровска, на железнодорожном перегоне поселок Корфовский – село Кругликово, сообщили в краевом министерстве природных ресурсов. Медведица и один медвежонок погибли.

Оставшегося в живых медвежонка отправили на обследование к ветеринарам. После этого он будет доставлен в центр реабилитации диких животных «Утес».

Там рассказали, что малыш пройдет обычную программу реабилитации медведей, а затем его выпустят в дикую природу.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 02.06.20

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