По факту падения лифта с людьми в Благовещенске возбудили дело

В одном из торговых центров Благовещенска оборвался трос грузового лифта, в котором находились двое рабочих. Они получили различные травмы. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Амурской области, по данному факту возбуждено уголовное по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» (ч.1 ст.238 УК РФ).

По предварительным данным, обрыв каната мог произойти из-за ненадлежащего обслуживания подъемника компанией, оказывающей эти услуги. Следователь с участием специалиста Ростехнадзора провел осмотр места происшествия и назначил необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 02.06.20

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