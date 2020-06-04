На Камчатке родители морили голодом двух младенцев

В городе Вилючинске госпитализировали двоих детей. Родители бросили четырехмесячных малышей без присмотра на несколько дней. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Об оставленных младенцах правоохранительным органам сообщила соседка. С конца мая по 4 июня супруги злоупотребляли алкогольными напитками, детей они не кормили и никому не поручали о них заботиться.

«В связи с чем малолетние находились в социально-опасном положении. В результате дети были госпитализированы в Вилючинскую городскую больницу в тяжелом состоянии», – рассказали в Следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Кроме того, проверку проводит прокуратура. «В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, действиям родителей будет дана уголовно-правовая оценка», – сообщается на сайте ведомства.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 04.06.20

Прокуратура Южной Кореи запросила арест для фактического главы Samsung. / Доллар по 103 рубля и «катастрофическая безработица»: экономисты опубликовали новый прогноз для России. / Апрельский обвал российской экономики повторил кризис-2008: хуже всего пришлось сфере услуг. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»