Благовещенск ушел под воду после тропического ливня: введен режим ЧС

В городе Благовещенске Амурской области введен режим ЧС после прошедшего тропического ливня, сообщает пресс-служба горадминистрации. В столице Приамурья накануне вечером выпала месячная норма осадков.

По сообщениям в соцсетях, непогода парализовала движение в городе, улицы затоплены водой, в ряде районов вода проникла в подъезды жилых домов.

По информации Амурского гидрометцентра, за 12 часов в Благовещенске выпало 82 мм осадков, что составляет 90 % от нормы июня. В городе прошел «самый сильный ливень за всю историю метеонаблюдений на дату 8 июня», отмечают синоптики.

Мэр города Валентина Калита объявила режим ЧС для проведения аварийно-восстановительных работ.

В результате удара стихии подтоплены 9 участков дорог. К утру вторника вода ушла с шести участков, уточнили в региональном управлении МЧС РФ. Вода также залила подполья 63 частных жилых домов, 127 приусадебных участков и огородов, дворы двух школ, трех детских садов, подвалы городской поликлиники и 26 многоквартирных домов.

Кроме того, произошло отключение энергоснабжения на четырех фидерах подстанций «Западная», «Центральная», «Селикатная», «Астрахановская». Ночью подача электроэнергии была восстановлена.

Спасателям поступило более 222 заявок на откачку воды с придомовых территорий, подвалов жилых домов и социальных объектов.

Между тем метеорологи предупреждают, что сильные осадки в Приамурье продолжатся 9 июня. В регионе ожидаются «дожди, местами сильные, ливни с грозами, усиление ветра при грозе до 13-18 м/с», говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Благовещенск, Наталья Петрова

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