В 40 км от берега Камчатки перевернулся катер. Идет поиск людей

В Авачинской бухте у берегов Камчатки спасатели ведут поиск четырех пропавших без вести мужчин после того как их катер «Тихий» перевернулся. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю, сообщение о ЧП поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в ночь на 14 июня.

Установлено, что катер, на борту которого находились четыре человека, должен был доставить груз к другому судну, но не пришел в назначенное время. Связь с катером была потеряна. Приблизительно в 40 км от берега он был обнаружен перевёрнутым. Люди в маломерном судне отсутствовали.

С наступление рассвета к поискам приступили водолазы специализированной пожарно-спасательной части. В работах также задействованы катер «БЛ-820», буксир «Капитан Мишин». К настоящему моменту поиски результатов не принесли.

По данному факту Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное по статье «нарушение правил безопасности движения морского транспорта» (ч.3 ст.263 УК РФ). Следствием производится подготовка к осмотру катера, буксируемого в Петропавловск-Камчатский, производятся иные следственные и процессуальные действия с целью установления обстоятельств случившегося.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 11.06.20

Никто не помешает убрать бюллетени «против»: эксперт раскрыл возможную схему фальсификации голосования по Конституции. / В Читу прилетела новая группа московских врачей для борьбы с Covid-19. / Красноярский край и Камчатка значительно продлили коронавирусный режим. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»