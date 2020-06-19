На Сахалине медведь убил женщину на глазах у дачников

На Сахалине медведь напал на пенсионерку. Очевидцы пытались спугнуть зверя, но он вёл себя агрессивно. От полученных травм пострадавшая скончалась.
Инцидент произошел на дачном участке в Холмском районе, передаёт «Интерфакс». Медведь схватил женщину и потащил в лес. На крики прибежали соседи и попытались отбить пенсионерку. Тогда хищник кинулся на них.
Дачники – пожилые люди и у них не было оружия, поэтому они убежали. Медведь схватил свою жертву и уволок в лес.
В район происшествия выехали сотрудники полиции, спасатели, сотрудники Холмского лесничества. Медведя сейчас поджидают в засаде.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
Южно-Сахалинск. Другие новости 18.06.20
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