На Сахалине медведь убил женщину на глазах у дачников

На Сахалине медведь напал на пенсионерку. Очевидцы пытались спугнуть зверя, но он вёл себя агрессивно. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Инцидент произошел на дачном участке в Холмском районе, передаёт «Интерфакс». Медведь схватил женщину и потащил в лес. На крики прибежали соседи и попытались отбить пенсионерку. Тогда хищник кинулся на них.

Дачники – пожилые люди и у них не было оружия, поэтому они убежали. Медведь схватил свою жертву и уволок в лес.

В район происшествия выехали сотрудники полиции, спасатели, сотрудники Холмского лесничества. Медведя сейчас поджидают в засаде.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 18.06.20

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