В Приморье наладят производство двухмоторных гражданских самолетов

В Приморском крае начнется выпуск двухмоторных гражданских самолетов на базе Ан-2. Проект будут реализован благодаря поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса, оказавшихся в тяжелой экономической ситуации из-за сокращения госзаказа, сообщили в пресс-службе правительство региона.

На субсидию могут рассчитывать предприятия ОПК, реализующие проекты по выпуску гражданской продукции, отметил министр промышленности и торговли региона Сергей Калитин. «Это совершенно новый проект самолета, который будет востребован не только на внутреннем, но и на внешнем рынке», – заявил Калитин.

На реализацию пилотного проекта выделят 60 млн рублей. Эти средства включают в себя проектные работы, закупку материалов и оборудования.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 26.06.20

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