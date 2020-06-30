На Колыме медведь задрал геолога

В Магаданской области нашли тело 67-летнего мужчины. По характерным признакам похоже на то, что он стал жертвой медведя. Проводится доследственная проверка.
Инцидент произошел на возвышенности «Тынгыльчанское», расположенном в 150 километрах от поселка Омсукчан. Тело погибшего обнаружили в лесу в 200-х метрах от базового лагеря.
Установлено, что мужчина работал геологом в АО «Серебро Магадана».
«Характер травм указывает, что мужчина, вероятнее всего, стал жертвой нападения дикого медведя. Однако окончательные выводы будут сделаны после проведения судебной медицинской экспертизы», – уточнили в СКР.
Магадан, Зоя Осколкова
Магадан. Другие новости 30.06.20
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