На Камчатке рыбаки отбили приятеля от медведя

На Камчатке медведь напал на рыбака. Находившимся рядом мужчинам удалось отбить пострадавшего, его госпитализировали с многочисленными травмами.

Инцидент произошел в нижнем течении реки Авача, в полутора километрах от кафе «13-й кордон», сообщает краевое Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира.

Мужчину доставили в Елизовскую районную больницу. В схватке с медведем он получил серьезные ранения спины, ног и рук.

В настоящее время охотоведы разыскивают зверя, чтобы застрелить. Местных жителей просят держаться подальше от указанного места, а при выходе в лес иметь при себе средства защиты.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 01.07.20

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