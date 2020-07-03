Сахалин и Курилы остались без выхода в интернет

Часть территории Сахалина и Курильских островов оказалась отключена от всемирной сети. Авария произошла у магистрального оператора «Ростелеком».

Как сообщили в пресс-службе компании, причиной отключения стал обрыв кабеля. «Магистраль повредили сторонние организации при проведении строительных работ в Поронайском районе, лишив в результате связи с материком», – уточнили в «Ростелекоме».

На место аварии выехали специалисты, аварийная бригада в настоящее время устраняет неполадки, передает РИА «Новости». Восстановить полноценную работу магистрали планируется к концу сегодняшнего дня.

Как пишут местные СМИ, подобные ЧП на островах случаются нечасто. С большой землей Сахалин связывает всего два оптоволоконных кабеля, проблемы с которыми всегда выливаются в частичное отсутствие связи.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 03.07.20

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