В Якутске возбудили дело из-за треснувшего многоквартирного дома

В Якутске по факту образования массивной трещины в несущей стене многоквартирного дома возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч.1 ст.238 УК РФ).

Трещина на наружной несущей стене жилого дома № 8/4 по улице Автодорожной появилась около 3:00 в ночь на 24 июня 2020 года. Она прошла от основания дома до крыши, возникла угроза обрушения дома.

Исследование показало, что подполье дома затоплено сточными водами. В результате вечная мерзлота оттаяла, из-за чего несущая способность свай, на которых стоит дом, была утрачена.

По предварительным данным, услуги управляющей компании не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей – собственников указанного многоквартирного дома. Коммунальщики оставили неисправность канализации без внимания, что и привело к образовании трещины, полагают следователи.

Расследование уголовного дела продолжается.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 06.07.20

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