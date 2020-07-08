На Сахалине совершил аварийную посадку направлявшийся на Камчатку самолет

Самолет, совершавший рейс по маршруту Владивосток – Петропавловск-Камчатский, аварийно приземлился на Сахалине. Пилоты почувствовали запах плавящейся проводки. Проводится проверка.

На борту были 28 пассажиров и семь членов экипажа. Командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за запаха плавящейся изоляции электрической проводки в кабине пилотов, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

«Посадка произведена благополучно. Воздушное судно повреждений не имеет, экипаж и пассажиры не пострадали, отказов систем авиационной техники не зафиксировано. Помощь аварийно-спасательных служб экипажу и пассажирам не понадобилась. Пассажиры на резервном воздушном судне убыли в аэропорт назначения», – говорится в сообщении.

Проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Кроме того, проверку начали следователи дальневосточного СУ на транспорте СК РФ по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 07.07.20

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