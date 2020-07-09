На Курилах самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

На Курильских островах самолет после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По последним данным, пострадавших нет.

Самолет авиакомпании «Аврора» совершил посадку в аэропорту Менделеево на острове Кунашир. При развороте он зацепил шасси грунт и вкопался в землю.

По словам пассажиров, самолет сильно тряхнуло, но никаких серьезных последствий не было. Людей быстро эвакуировали с борта. Жертв и пострадавших нет.

О причинах произошедшего не сообщается.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 09.07.20

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