Подросток из Читы прикурил от свечи в храме ради хайпа в соцсетях

Подростки засняли ролик в одном из храмов Читы. Они это сделали, желая получить популярность в социальных сетях, и им это удалось. Однако видео заинтересовалась полиция. Главному герою ролика может грозить уголовная ответственность.

Подросток из Читы прикурил от свечи в храме ради хайпа в соцсетях

Причина такого поворота событий идея ролика – прикурить от свечи в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери. Подросток воплотил ее в жизнь, а его товарищ снимал процесс на камеру телефона. После просмотра видео складывается впечатление, что молодые люди действовали осознанно и согласованно. «Это будет преступление года», – сказал оператор за кадром, после чего они вдвоем направились в храм, где главный герой прикурил от свечи.

После публикации ролика в TikTok полиция Забайкалья организовала доследственную проверку. Под роликом появилась масса осуждающих комментариев, после чего запись была удалена с аккаунта. Полиция ведет поиски подростков. Им могут инкриминировать публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Чита, Иван Гридин

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