Житель Забайкалья выстрелил в заигравшегося мальчика

Житель Забайкалья выстрелил в 9-летнего ребенка за то, что тот во время игры забрался на запасное колесо его внедорожника. Об этом сообщает пресс-служба СКР. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего» (ч.3 ст.30, п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Установлено, что 27 июля житель Приаргунского района 1961 года рождения выстрелил из пневматической винтовки турецкой марки Hatsan в мальчика. В результате ребенок получил проникающее пулевое ранение грудной клетки и был госпитализирован.

Следователи выяснили, что во время игры ребенок забрался на запасное колесо внедорожника, принадлежащего соседу. Это разозлило Хозяина автомобиля. Он сделал ребёнку замечание, после чего произвел выстрел на поражение.

Мужчина задержан, винтовка изъята, назначены судебные экспертизы, опрошен пострадавший мальчик, его родители, другие свидетели и очевидцы. Следователи готовят документы для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Чита, Иван Гридин

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