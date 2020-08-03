На Сахалине перевернулся пассажирский автобус

На Сахалине слетел с дороги и перевернулся междугородний автобус. По предварительных данным, пострадали пять человек.

Авария произошла на трассе Невельск-Аэропорт Шахтерск, передает РИА «Новости». Автобус направлялся из Углегорска в Южно-Сахалинск, в салоне было 26 пассажиров.

Водитель автобуса не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Причины произошедшего устанавливает ГИБДД, проводится проверка.

В региональном минздраве уточнили, что после аварии в больницы доставили пять человек. «По предварительной информации, (травмы) легкой и средней степени тяжести, тяжелых нет», – сказал собеседник агентства.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 03.08.20

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