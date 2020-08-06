В Приморье десять детей попали в больницу с отравлением

В Приморском крае десять детей были госпитализированы с симптомами отравления. Прокуратура проводит проверку.

Дети находились в гостинице поселка Врангель Находкинского городского округа, когда почувствовали недомогание. В настоящее время пострадавшие госпитализированы, их состояние удовлетворительное.

«По данному факту прокуратурой Находки с привлечением специалистов Роспотребнадзора организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства», – сообщили в прокуратуре.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 06.08.20

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