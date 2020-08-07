В Приморье родители более суток не показывали врачам обварившегося в кипятке ребенка, младенец умер

Прокуратура Черниговского района Приморского края проводит проверку в связи с гибелью восьмимесячного ребенка, обварившегося в кипятке. Родители младенца предпочли не обращаться к врачам, в итоге мальчик умер. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

По ее данным, на восьмимесячного мальчика опрокинулся кипяток. Его родители более суток не обращались за медицинской помощью, вследствие чего ребенок скончался.

Прокуратура оценит действия родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики, говорится в сообщении. Также решается вопрос об изъятии из семьи еще одного ребенка.

Добавим, что Следственный комитет возбудил в отношении 27-летней матери младенца уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По информации следователей, трагический инцидент произошел 4 августа. Женщина поставила греться чайник на край тумбы в доступном для ребенка месте и вышла из комнаты. В это время младенец приблизился к тумбочке и потянул шнур чайника. В результате мальчик облился кипятком и получил ожог тела второй степени около 20% тела. «Подозреваемая самонадеянно рассчитывала самостоятельно вылечить ребенка и не обратилась за квалифицированной медицинской помощью. При этом ребенок находился в опасном для жизни состоянии и в силу малолетства сам лишен возможности принять меры к самосохранению», – отметили в ведомстве, добавив, что нерадивая мать ночью 6 августа все же принесла сына на станцию медицинской помощи, но он уже был мертв.

Владивосток, Наталья Петрова

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