Школьница «продала душу дьяволу» и заплатила за это 93 тысячи рублей

16-летняя жительница Приморья стала жертвой мошенника. Девушка «продала душу дьяволу» за три желания и заплатила за проведение обряда 93 тысячи рублей. Афериста задержали, ему грозит 5 лет лишения свободы.

Как сообщили в полиции Владивостока, девушка встретила 18-летнего парня, который представился посредником дьявола, в компании друзей. Экстрасенс предложил доверчивой школьнице продать душу сатане, за это якобы будут исполнены три ее желания.

За проведение обряда мошенник затребовал у жертвы 6 тысяч рублей. «Кроме того, он сообщил, что тем, кто перешел на сторону дьявола, нельзя носить золотые украшения. Аферист предложил девушке заложить в ломбард ее золотые украшения, а вырученные деньги перевести на его карту за совершение эзотерического обряда», – сообщили в пресс-службе управления МВД по Приморскому краю.

Мошенник заставил девушку удалить всю переписку, а также отдать ему мобильный телефон и ноутбук. Парень заявил, что это необходимо для безопасности, чтобы их не поместили в психиатрическую больницу.

В полицию обратилась мать пострадавшей школьницы. Она оценила ущерб от действий злоумышленника в 93 тысячи рублей.

Афериста задержали, он во всем сознался. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Полиция проверяет причастность задержанного к другим подобным преступлениям.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 06.08.20

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