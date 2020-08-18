Врио хабаровского губернатора уволил главу минздрава

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отставил главу регионального министерства здравоохранения Александра Витько. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В качестве причины увольнения стала «неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе». По словам Дегтярева, в ходе внеплановой проверки в одной из поликлиник, он «услышал и увидел много нового». В частности, он указал на отсутствие термометрии на входе в медучреждение, несмотря на то, что данный режим никто не отменял.

Кроме того, Дегтярев обратил внимание на большие очереди за результатами анализов, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн. По мнению врио главы региона, это позволило бы снизить число человек в очередях, а также минимизировать риски распространения Covid-19. «Охрана поликлиники с людьми пожилого возраста разговаривает неуважительно, есть жалобы», – заявил Дегтярев.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 17.08.20

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