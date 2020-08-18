Самолет A-320 авиакомпании S7, выполнявший 17 августа рейс №5219 из Новосибирска в Магадан, совершил посадку в аэропорту прибытия с задержкой. Командир воздушного судна при снижении для посадки принял решение уйти на второй круг, так как по взлетно-посадочной полосе прогуливался медведь.

Медведь помешал посадке Airbus-320 в аэропорту Магадана

О том, что на ВПП оказалось дикое животное, пилотов предупредил диспетчер. Со второго захода самолет приземлился благополучно, сообщает telegram-канал Aviaincidents. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Магадана, по факту «Аэробус» приземлился в 9:07, вместо предусмотренных расписанием 9:00.

Магадан, Иван Гридин

Магадан. Другие новости 18.08.20

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