В Благовещенске 13 гимназистов получили ожоги глаз

Прокуратура Благовещенска организовала проверку в Алексеевской гимназии по факту получения ожогов глаз 13-ю учащимися. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области, в одном из кабинетов продолжительное время была включена ультрафиолетовая лампа для обеззараживания помещения. Она должна была работать без присутствия детей, но это правило было нарушено.

В результате помощь медиков потребовалась 13 гимназистам. Для выяснения обстоятельств случившегося в образовательное учреждение приехали работники городской прокуратуры. В ходе проверки они дадут оценку исполнению законодательства об образовании в части обеспечения безопасного учебного процесса, а также проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход проверки и состояние здоровья несовершеннолетних находятся на контроле.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 03.09.20

Вильфанд перечислил регионы, где ожидаются заморозки. / Экс-партнер Сергея Фургала дал против него показания в СКР. / Число заразившихся Covid-19 в России перевалило за миллион. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»