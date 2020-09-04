В Приморье из-за тайфуна пострадали 55 человек, трое погибли

Из-за обрушившегося на Приморский край мощного тайфуна «Майсак» пострадали десятки человек, три человека погибли. По данным регионального Минздрава, за помощью к медикам с различными травмами обратились 55 человек, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

«В основном это ушибы конечностей, инородные тела в переднем отделе глаза. Всем, кто обратился за помощью, была оказана квалифицированная медицинская помощь – из 11 человек, обратившихся в «тысячекоечную» больницу, семь человек оперативно прооперированы», – рассказала министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

В Шкотовском районе в селе Лукьяновка мужчину убило упавшее дерево. Еще два человека погибли, когда плавучий кран «Черноморец-34» выбросило на отмель в Уссурийском заливе.

В четверг, 3 сентября, под властью тайфуна оказались юго-западные, западные районы и южное побережье края. Во второй половине дня скорость ветра в порывах достигала 43 метров в секунду. В результате было принято решение закрыть движение по мостам через бухту Золотой Рог и на остров Русский.

Ветер повалил сотни деревьев, сорвал десятки крыш. Упавшими деревьями повреждены кровли семи учреждений здравоохранения – их повредили упавшие деревья. Из-за аварий на линиях электропередачи без энергоснабжения остались более 70 населенных пунктов с населением около 150 тыс. человек. В ликвидации последствий разгула стихии в крае работают почти пять тыс. специалистов.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 04.09.20

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