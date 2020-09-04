На Сахалине сотрудники интерната ответят за гибель воспитанника

В один из следственных отделов Сахалинской области вечером 3 сентября поступило обращение по факту безвестного исчезновения 11-летнего воспитанника Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.

Как сообщили в пресс-службе СКР, в ходе проверки установлено, что ребенок был помещен в данное учреждении в 2018 году на 3 года для оказания ему социальных услуг как инвалиду. 3 сентября с 16:00 он находился на плановой прогулке и самовольно покинул территорию учреждения через лаз под забором.

В ходе тщательных поисков тело ребенка обнаружили около 22:00 в реке Тымь, приблизительно в 800 метрах от территории ГБУ интерната. По предварительным данным смерть мальчика наступила в результате утопления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека (п.«в» ч.1 ст.238 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 04.09.20

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