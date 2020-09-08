Во Владивостоке при прорыве теплотрассы выбило окна в жилом доме

Во Владивостоке произошла авария на теплотрассе. Труба, продолженная под дорогой, взорвалась. Обломками асфальта повредило несколько автомобилей и выбило окна в жилом доме.

По данным регионального управления МЧС, ЧП прошло накануне вечером. Лопнула труба диаметром 530 мм. «При порыве произошел выброс грунта и камней. Камнями оказались повреждены несколько автомобилей в данном месте и окна девяти квартир дома по улице Окатовая, 3», – уточнили в МЧС.

Спасатели эвакуировали 55 жильцов дома. В результате пострадала женщина, она получила ссадины и царапины, на месте бригадой скорой медицинской помощи ей была оказана помощь.

Аварийная бригада ОАО «Примтеплоэнерго» перекрыла теплотрассу. Полицейские на время закрыли проезд по дороге на участке, где произошла авария. После уборки коммунальными службами города движение было восстановлено.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 08.09.20

Смертность от Covid-19 за сутки в России увеличилась почти в 2,4 раза. / Россия перед новой угрозой: Путина готовятся отстранить от власти. / Суточная смертность от Covid-19 в России пошла на спад. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»