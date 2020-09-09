На Сахалине девушку смыло в море при попытке сделать селфи

В Сахалинской области 16-летняя девушка утонула, когда делала селфи на фоне огромных волн. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Холмск. Девушка стояла на пирсе среди друзей и фотографировалась на фоне бушующего моря. В какой-то момент мощная волна высотой в три метра накрыла ребят и смыла любительницу селфи.

Очевидцы не могли помочь пострадавшей, так как ее отнесло далеко от берега. Девушку вытащили прибывшие к месту происшествия спасатели. Однако реанимировать пострадавшую не удалось.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 09.09.20

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