На Сахалине две женщины упали с третьего этажа вместе с балконом

На Сахалине две женщины упали с третьего этажа. Балконная плита обвалилась вместе с жильцами. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Инцидент произошел в городе Корсаков, в пятиэтажном доме. Пенсионерки вышли на балкон, чтобы выпить кофе, балконная плита рухнула под ними.

Обе женщины остались живы, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Причины произошедшего устанавливаются.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 18.09.20

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