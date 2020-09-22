Рейсовый автобус перевернулся в Хабаровском крае, много пострадавших

В Хабаровском крае перевернулся рейсовый автобус. По последним данным, пострадали 14 человек. Обошлось без жертв. По меньшей мере 10 человек госпитализированы.

По информации регионального управления МЧС, авария произошла около 15:00 по местному времени в районе населенного пункта Решающий Ульчского района на автодороге Селихино – Николаевск-на-Амуре. Автобус вылетел с проезжей части и опрокинулся на бок.

В автобусе находилось 45 человек. Первоначально спасатели сообщили о 12 пострадавших. «10 пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в Ульчскую районную больницу села Циммермановка», – говорится в сообщении ведомства. Позже в МЧС РФ уточнили, что число пострадавших выросло до 14.

Рейсовый автобус принадлежит компании «Пять звезд». Он следовал по маршруту село Подгорное – село Богородское – Хабаровск, сообщает «АиФ Хабаровск». Причина аварии устанавливается.

Хабаровск, Наталья Петрова

Хабаровск. Другие новости 21.09.20

«Это антинародная идея»: затея минтранса РФ с платными дорогами закладывает почву для социального взрыва. / Активисты кампании «Нет!» обжалуют отказ Верховного суда рассматривать иск об отмене реформы Конституции. / Минздрав РФ не справился с госпрограммой «Развитие здравоохранения»: большинство объявленных целей не достигнуты. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»