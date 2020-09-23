На Сахалине потерялся ребенок, которого высадили из автобуса

В Южно-Сахалинске ученик начальных классов потерялся после того, как его высадили из автобуса. Малыша нашли лишь спустя несколько часов. Об этом сообщили в мэрии.

Мальчик возвращался домой с тренировки, уснул и проехал свою остановку. На конечной кондуктор заставила ребенка выйти из автобуса, так как по инструкции нельзя совершать разворот с пассажирами. Затем автобус уехал по своему маршруту.

«Никто из взрослых не проследил, вернулся ли в салон ребенок. Когда мальчик вовремя не появился дома, родители забили тревогу», – рассказали в городской администрации. К поиску ребенка оперативно подключились волонтеры. Найти школьника удалось только спустя несколько часов.

«Забота о безопасности каждого ребенка – это обязанность общества, государства, – прокомментировала ситуацию вице-мэр Елена Федорова. – Случай вопиющий. Несовершеннолетний остался в незнакомом районе города. Это, по сути, оставление ребенка в опасности. Да, каждый в своей работе придерживается инструкций. Но есть же такие понятия, как сострадание, внимание к детям».

Кондуктор, заставивший школьника покинуть автобус, понесет наказание. Кроме того, с работниками автотранспортного предприятия повторно проведен инструктаж по взаимодействию с несовершеннолетними пассажирами.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 22.09.20

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