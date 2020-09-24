Мужчина напал на главу минздрава Камчатки с перцовым баллоном

Уголовное дело возбуждено на Камчатке после нападения на и.о. министра здравоохранения региона Марину Волкову, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Подозреваемый – 36-летний житель Петропавловска-Камчатского – задержан.

Инцидент произошел вечером 23 сентября. Подозреваемый зашел в служебный кабинет Волковой во время приема граждан, после чего из личной неприязни распылил чиновнице в лицо экстракт жгучего перца из баллончика для самообороны, говорится в сообщении ведомства. В результате нападения и.о. главы регионального минздрава получила химический ожог.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, в том числе мотив преступления. Подозреваемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Как сообщают местные СМИ, нападавший страдает психическим заболеванием. Накануне его поместили краевой психоневрологический диспансер, информирует ИА «Кам 24».

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 23.09.20

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