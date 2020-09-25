Японцы возмутились инфраструктурным проектом на Шикотане

Пользователи японского сервиса Yahoo News Japan бурно отреагировали на сюжет STV News, в котором рассказывалось о начале строительства дорог на южно-курильском острове Шикотан. В сюжете рассказали, что освоение острова идет высокими темпами. Это возмутило японцев.

«Когда-то бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал «лично поставить точку в территориальном вопросе с Россией». И вот с его уходом весьма символично происходит резкое ускорение «россиизации» «северных территорий» (так в Японии принято называть острова юга Курильской гряды – прим. ред.)», – говорится в сюжете.

«Вы понимаете, что «северные территории» не вернутся к нам никогда! Объясните мне причину, почему нельзя было добиться возвращения двух островов? Почему не развивался тогда гибкий диалог с Россией? Потому что в действиях наших политиков много оборотной стороны!» – считает читатель под ником nanigeni, передает РИА «Новости».

Впрочем, были и те, кто положительно отозвался о развитии инфраструктуры Курильских островов. «Будет на островах лучше инфраструктура – поедет на них больше народа, например, на огромный рыбоперерабатывающий завод», – полагает пользователь qqw. «Если инвестиции пойдут в дело, то и хорошо!» – считает h2b.

Напомним, Россия и Япония юридически находятся в состоянии войны, так как мирный договор между странами так и не был подписан с момента окончания Второй Мировой войны. Камнем преткновения стал вопрос принадлежности четырех островов Курильской гряды. Япония заявляет о своих правах на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва не признает притязания Японии на острова, указывая, что Южные Курилы вошли в состав СССР согласно международным юридическим нормам.

В конце августа 2020 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонные переговоры. Стороны подтвердили намерение провести переговоры о заключения мирного договора между странами. В пресс-службе Кремля в свою очередь сообщили, что Абэ и Путин «подчеркнули важность продолжения усилий по укреплению добрососедства между Россией и Японией в интересах народов двух стран, безопасности и стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона».

Кроме того, там отметили, что телефонный разговор состоялся, в том числе и по причине принятого Абэ решения уйти в отставку с поста премьера, о котором стало известно 28 августа. Причиной отставки стало пошатнувшееся здоровье политика. Говоря о своем уходе, он сказал, что сожалеет, что за время работы своего правительства не успел заключить мирный договор с Россией. «Я ухожу, не достигнув этих целей», – сказал он.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 24.09.20

«Если детей забирать, должники еще быстрее бы расплачивались»: в Госдуму внесена поправка о запрете изымать домашних животных. / Россиян запишут в иноагенты: комиссия Совета Федерации заявила об активизации подрывной антироссийской деятельности внутри страны. / Эвтаназия, «мягкие лапки» и подрезание голосовых связок: российские ветклиники превращаются в живодерни. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»