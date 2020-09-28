Губернатор Камчатки отправил в отставку пять членов правительства

В Камчатском крае пять членов правительства покинули свои посты. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов.

Должностей лишились вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.

«Мы формируем новую структуру органов власти <…> На этой неделе соответствующие назначения будут проведены <...> Целый ряд руководителей, которые длительное время выполняли свои обязанности, покидают состав правительства»,– сказал Солодов на оперативном совещании.

Ранее губернатор Камчатского края объявил реформу структуры краевого правительства. Количество вице-губернаторов будет сокращено до трех: должность вице-губернатора по работе в Москве будет упразднена. Общее число исполнительных органов власти края сократится с 37 до 31.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 27.09.20

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