На Сахалине учительница принесла на урок топор

В городе Оха Сахалинской области учительница принесла на урок к второклассникам топор. Руководство школы проводит внутреннюю проверку, также историей заинтересовалась прокуратура.
Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе №1. В областном министерстве образования подтвердили эту информацию.
«Факт наличия топора в качестве наглядного пособия на уроке литературного чтения подтвердился. По данному факту администрацией образовательного учреждения проводится проверка», – сказали в пресс-службе.
Кроме того, проверку проводит охинский отдел прокуратуры.
Местные СМИ сообщают, что жалобу подала мать одного из учеников. По ее словам, педагог угрожала детям топором, теперь ее сын боится идти в школу.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
Южно-Сахалинск. Другие новости 28.09.20
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