На Сахалине учительница принесла на урок топор

В городе Оха Сахалинской области учительница принесла на урок к второклассникам топор. Руководство школы проводит внутреннюю проверку, также историей заинтересовалась прокуратура.

Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе №1. В областном министерстве образования подтвердили эту информацию.

«Факт наличия топора в качестве наглядного пособия на уроке литературного чтения подтвердился. По данному факту администрацией образовательного учреждения проводится проверка», – сказали в пресс-службе.

Кроме того, проверку проводит охинский отдел прокуратуры.

Местные СМИ сообщают, что жалобу подала мать одного из учеников. По ее словам, педагог угрожала детям топором, теперь ее сын боится идти в школу.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 28.09.20

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