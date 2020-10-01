Камчатка обзаведется собственным министерством счастья

На Камчатке создадут министерство счастья. Такое заявление сделал губернатор Владимир Солодов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Глава региона пояснил, что в рамках реформы органов власти Камчатского края было принято решение о создании министерства счастья. Официально оно будет именоваться Министерство социального благополучия и семейной политики. «Мне важно этот переход осуществить, уйти от «министерства обиженных и обездоленных», – подчеркнул Солодов.

Губернатор пояснил, что хочет сделать людей благополучными, счастливыми, а также «заниматься не просто решением проблем, которые наболели, а тем, чтобы люди были благополучными».

Создать в России министерство счастья ранее предлагала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, однако идея не прижилась.

Министерство счастья учреждено в Объединенных Арабских Эмиратах. В рейтинге счастливых стран World Happiness Report в 2020 году ОАЭ заняли 21-е место. Россия же занимает 73-е место. На первом месте в третий раз подряд оказалась Финляндия, в топ-5 также вошли Дания, Швейцария, Исландия и Норвегия.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 01.10.20

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