На Сахалине женщина сбила пенсионера, помогавшего ей с парковкой

На Сахалине женщина наехала на пенсионера, который помогал ей припарковать автомобиль. Мужчина лишился ноги и умер от кровопотери. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Инцидент произошел в городе Оха. Женщина не могла припарковаться в гаражном боксе и попросила о помощи 64-летнего мужчину. Когда он показывал ей направление, автоледи выбрала неверную скорость и наехала на пенсионера.

«В результате чего последний получил тяжкие телесные повреждения в виде травматической ампутации левой голени. От полученных травм и последующей массивной кровопотери мужчина скончался на месте происшествия», – сообщили в СК.

В отношении автолюбительницы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности». По уголовному делу утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в СКР.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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