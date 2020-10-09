Во Владивостоке двое мужчин упали в шахту лифта с 16 этажа

Во Владивостоке двое мужчин на стройке упали с 16 этажа. СКР возбудил уголовное дело.

Инцидент произошел на строительной площадке по улице Нейбута. Рабочие чистили бетоноподатчик, оступились и упали в лифтовую шахту.

Один из них погиб на месте. Второй госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Расследование продолжается.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 08.10.20

В России в два раза выросло количество банкротств юрлиц. / Напиться и забыться: российская интеллигенция стала больше потреблять алкоголь. / «Такого документа не появилось бы…»: история со скандальным законопроектом о всероссийской реновации напоминает «военную операцию». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»