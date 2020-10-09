Во Владивостоке двое мужчин упали в шахту лифта с 16 этажа

Во Владивостоке двое мужчин на стройке упали с 16 этажа. СКР возбудил уголовное дело.
Инцидент произошел на строительной площадке по улице Нейбута. Рабочие чистили бетоноподатчик, оступились и упали в лифтовую шахту.
Один из них погиб на месте. Второй госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщили в региональном управлении СКР.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Расследование продолжается.
Владивосток, Зоя Осколкова
Владивосток. Другие новости 08.10.20
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