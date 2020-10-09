В Приморье пассажир остановил полный людей автобус после смерти водителя

В Находке пассажир автобуса смог предотвратить аварию, сев за руль после смерти водителя. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю.

Инцидент произошел рано утром, в автобусе, по словам очевидцев, находилось около 40 человек. Транспорт ехал по маршруту «Врангель-Находка».

Автобус, отъехав от остановки «Первостроители», направился в сторону города, но спустя несколько минут водитель почувствовал себя плохо и упал на пол с водительского сиденья.

Стоявший рядом 29-летний мужчина не растерялся, сел за руль и остановил автобус. «Своим поступком работник строительной сферы предотвратил трагическую ситуацию», – отметили в полиции.

Владивосток, Зоя Осколкова

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