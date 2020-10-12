Во Владивостоке нашли тело командира боевого корабля Тихоокеанского флота

Во Владивостоке обнаружили мертвым командира боевого корабля Приморской флотилии Тихоокеанского флота. Сотрудники Главного военного следственного управления СКР проводят проверку.

Тело 33-летнего командира боевого корабля было обнаружено сослуживцами. По основной версии следствия, офицер покончил с собой.

Как сообщает VL.ru со ссылкой на источник в штабе ТОФ, военный находился в депрессии из-за развода с супругой. У погибшего осталось двое малолетних детей.

По факту смерти командира корабля проводится доследственная проверка. Кроме того, проверят службу психологической помощи ТОФ, специалисты которой должны следить за душевным состоянием военнослужащих.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 12.10.20

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