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Среда, 14 октября 2020, 11:28 мск

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Россиянин выиграл крупнейший в мире конкурс фотографии дикой природы

Фотограф Сергей Горшков стал победителем ежегодного конкурса Wildlife Photographer of the Year. Россиянин запечатлел амурского тигра в дикой природе.

Снимок амурского тигра был сделан в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. Фотография Горшкова под названием «Объятие» (The Embrace) показывает момент, в который редчайший хищник обнимает вековую пихту.

Фотография победителя Wildlife Photographer of the Year

«Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская объявила этот снимок победителем престижного конкурса, на который было подано более 49 тысяч работ», – сообщила пресс-служба нацпарка.

Председатель жюри конкурса отметил, что «это не похожая ни на что сцена, уникальный взгляд на интимный момент в глубине волшебного леса». Благодаря уникальной эмоциональной силе фотографии людям напоминают о красоте мира природы и общей ответственности за его защиту.

Британский Музей естественной истории проводит конкурс фотографии Wildlife Photographer of the Year с 1965 года. Российский фотограф впервые стал победителем за всю историю соревнований.

Лондон, Зоя Осколкова

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