Россиянин выиграл крупнейший в мире конкурс фотографии дикой природы

Фотограф Сергей Горшков стал победителем ежегодного конкурса Wildlife Photographer of the Year. Россиянин запечатлел амурского тигра в дикой природе.

Снимок амурского тигра был сделан в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. Фотография Горшкова под названием «Объятие» (The Embrace) показывает момент, в который редчайший хищник обнимает вековую пихту.

«Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская объявила этот снимок победителем престижного конкурса, на который было подано более 49 тысяч работ», – сообщила пресс-служба нацпарка.

Председатель жюри конкурса отметил, что «это не похожая ни на что сцена, уникальный взгляд на интимный момент в глубине волшебного леса». Благодаря уникальной эмоциональной силе фотографии людям напоминают о красоте мира природы и общей ответственности за его защиту.

Британский Музей естественной истории проводит конкурс фотографии Wildlife Photographer of the Year с 1965 года. Российский фотограф впервые стал победителем за всю историю соревнований.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 13.10.20

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