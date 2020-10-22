Два поселка на Камчатке накрыло вулканическим пеплом (ФОТО, ВИДЕО)

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла, которым накрыло два поселка. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Вулкан выбросил пепел на высоту до 9 километров над уровнем моря, в связи с чем установлен наивысший «красный» уровень авиационной опасности.

Извержение вулкана Безымянный

В селе Лазо и поселке Атласово Мильковского района зафиксировано незначительное выпадение пепла, толщиной до 1 миллиметра, отметили в ведомстве.

Вулканический пепел накрыл два камчатских поселка, фото: ГУ МЧС РФ по Камчатcкому краю

Спасатели рекомендуют местным жителям закрыть двери и окна и без надобности не выходить на улицу. В то же время в МЧС заявили об отсутствии угрозы жизнедеятельности населения.

Отметим, что краевое управление МЧС еще 4 октября сообщило о повышенной вероятности извержения Безымянного и призвало гостей и жителей полуострова не предпринимать самостоятельных путешествий к вулкану и не совершать на него восхождений.

Вулкан Безымянный находится в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота составляет 2882 метра. В марте прошлого года вулкан Безымянный при извержении выбросил столб пепла высотой в 15 километров.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 21.10.20

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