Жители Сахалина украли красную икру на 1 млн рублей

На Сахалине двое мужчин вскрыли склад рыбоперерабатывающего завода и унесли 265 кг красной икры. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Преступление было совершено 15 сентября в Корсаковском районе. Подозреваемые ночью взломали ломом замок и проникли в помещение предприятия, вынесли продукцию, а затем вывезли ее на автомобиле. «Икру они впоследствии распродали, а вырученные деньги потратили», – сообщили в полиции.

Правоохранителям удалось установить личности преступников – это были два местных жителя, одному из которых 18 лет, а второму, уже не раз судимому, – 21 год. Вину они полностью признали.

Уголовное дело возбуждено о краже в крупном размере. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 22.10.20

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