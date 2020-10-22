Вместо срочной операции за решетку: суд арестовал пострадавшую при разгоне протестов в Хабаровске

Суд в Хабаровске отправил под арест на четыре дня местную активистку Галину Приданникову, пострадавшую во время разгона акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала 10 октября. Один из силовиков ударил женщину так, что она упала и потеряла сознание. От удара о землю у нее раскололись зуб и пластина в челюсти. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на саму пострадавшую. Женщине потребовалась срочная операция. Пострадавшая направилась в больницу для сдачи анализов перед предстоящим хирургическим вмешательством, однако ее задержали сотрудники полиции и доставили в отделение, а потом в суд. В итоге она так и не прошла все необходимые лабораторные исследования.

Суд признал ее виновной по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил участия в публичной акции, повлекшей помехи движению пешеходов и транспорта) за участие в шествии в поддержку Фургала, которое состоялось 28 сентября, и назначил наказание в виде ареста на четверо суток. При этом суд проигнорировал представленные женщиной документы о необходимости незамедлительной операции.

Как сообщал «Новый День», Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в причастности к заказным убийствам бизнесменов в 2004-2005 годах, ему уже предъявлены обвинения. 20 июля президент Путин отрешил Фургала от должности в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР Михаил Дегтярев. К той же партии принадлежит и Фургал. С 11 июля жители Хабаровского края выходят на акции в поддержку избранного ими губернатора.

Во время очередной акции 10 октября силовики впервые жестко разогнали ее участников. Правоохранители возбудили уголовные дела в отношении нескольких митингующих по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 212.1. УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Хабаровск, Наталья Петрова

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