Во Владивостоке вывели из самолета пьяного пассажира

В аэропорту Владивостока пьяный мужчина устроил перепалку с экипажем и другими пассажирами. В результате дебошира вывели из самолета полицейские.

Инцидент произошел 25 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Житель Южно-Сахалинска в состоянии алкогольного опьянения, поднявшись на борт самолета, начал оскорблять окружающих, используя нецензурную брань.

Экипаж лайнера был вынужден обратиться к правоохранителям. 57-летнего нарушителя общественного порядка сняли с рейса и доставили в дежурную часть. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 27.10.20

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